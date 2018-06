DZAIR BATTLE Aux passionnés du jeu, go!

Par O. HIND -

Rendez-vous le samedi 30 juin au centre culturel Aïssa Messaoudi de Hussein-Dey pour une journée de tournois de jeux de combat.

Cette semaine a eu lieu à Los Angeles l'Electronic Entertainement Expo (E3), le plus grand Salon au monde des loisirs numériques et des jeux vidéo. C'est le plus grand rassemblement des professionnels et fabriquants de la première industrie culturelle au monde. L'Electronic Entertainment Expo, plus connu sous le nom de E3 ou E3, est le plus grand salon international du jeu vidéo et des loisirs interactifs. Il se déroule aux États-Unis. À la suite d'une refonte du salon, après l'édition 2006, son nom avait été modifié pour devenir l'E3 Media and Business Summit lors des éditions 2007 et 2008. Il est organisé chaque année par la Entertainment Software Association (ESA). Ce salon annuel, exclusivement réservé aux professionnels du secteur et aux journalistes, se tient au début du mois de juin au Los Angeles Convention Center à Los Angeles. Il s'étale sur trois jours; des conférences pré-E3 se tiennent les jours précédant le salon, et mettant à l'honneur les constructeurs de machines (Nintendo, Sony et Microsoft) et les éditeurs (EA, Activision, Ubisoft, entre autres). Ces conférences sont généralement diffusées en direct en streaming sur Internet ainsi que sur la chaîne de télévision américaine G4 TV, la chaîne française Nolife ou encore Game One qui diffusent et organisent des émissions en direct du salon. A la fin du mois, le 30 juin, aura lieu à Hussein Dey (centre culturel Aïssa Messaoudi, Alger) la 8ème édition des Dzair Battle, compétition sportive régulière de loisirs électroniques qui essaie de développer la pratique auprès des jeunes et moins jeunes de la région d'Alger (et au-delà vu que des personnes se déplacent d'autres wilayas lors de ces rencontres). Cette rencontre est un événement social et solidaire organisé en collaboration avec les services du centre culturel de Hussein Dey et n'est aucunement un événement à but lucratif, précise-t-on. Il s'agit avant tout de la compétition, des rencontres, du fun et plus encore. De quoi bien entamer la saison des vacances d'été 2018. Pour les connaisseurs sachez que le programme comprendra un tournoi sur les jeux suivants: Street Fighter V (PS4), Dragon Ball FighterZ (PS4), Tekken 7 (PS4) et enfin The King of Fighters 98 (PC). Pour les inscriptions et autres infos, il vous suffit de suivre l'événement via la page faceboook, Dzair Battle. Yacine Tahari, organisateur de l'événement, nous indique que «nous cherchons à créer une communauté locale de joueurs professionnels autour de la thématique des sports électroniques. L'événement est all-in -clusive et ouvert à tous, c'est pour cela que nous gardons un tarif d'entrée à 200 DA pour attirer le plus de monde et faire découvrir ces pratiques modernes. L'événement est une rencontre sportive autour des jeux vidéo, mais nous n'oublions pas la partie fun de ce loisir et nous essayons d'organiser cela avec toute la passion possible». Notre interlocuteur est formel lorsqu'on lui pose la simple question, pourquoi s'attaquer à ce domaine en particulier: «Parce qu'on est en 2018 et que c'est un domaine en forte augmentation à l'international. C'est le sport du futur, plébiscité par les jeunes connectés de la génération Y, les millenials.» En effet, pour Yacine Tahari, il y a une demande certaine pour ce type d'activités de loisirs auprès des jeunes Algériens, qui sont connectés et à l'affût des tendances internationales, à travers YouTube ou des compétitions diffusées sur des sites de streaming comme Twitch. Toutefois regrette-t-il «Hélas, l'absence de solutions techniques telles que de faibles connexions ou de financements de par l'absence d'un marché structuré empêchent le développement correct de cette pratique. Néanmoins, des initiatives indépendantes existent depuis plusieurs années pour organiser ce type de rencontres entre passionnés.» Aussi, démocratiser ce jeu et le rendre plus accessible aux jeunes n'est pas plus mal. C'est mieux! Malin et plus astucieux. Aussi, un seul mot d'ordre donc aux gameurs: foncez!