FESTIVAL DU THÉÂTRE PROFESSIONNEL À GUELMA Neuf pièces théâtrales en compétition

Neuf pièces théâtrales sont en compétition dans le cadre de la 11ème édition du Festival culturel local du théâtre professionnel qui ouvrira lundi prochain à Guelma, a déclaré jeudi le commissaire du festival, Rachid Djerourou. Les pièces théâtrales concernées par la compétition, qualificative au Festival national du théâtre professionnel d'Alger, portent sur des oeuvres artistiques présentées par des coopératives et des associations activant à l'est et au centre-est du pays, a indiqué à l'APS le responsable, précisant que ce festival représente «une phase éliminatoire» destinée aux coopératives de ces wilayas. M. Djerourou a également relevé que les oeuvres en compétition, au théâtre régional Mahmoud Triki, sont des pièces réalisées par des coopératives et des associations artistiques activant dans les wilayas de Constantine, Sétif, Tébessa, Jijel, Bordj Bou Arréridj, M'sila, Boumerdès, Alger et Guelma. Il a poursuivi que trois artistes ont été retenus pour faire partie du jury qui aura à sélectionner la pièce théâtrale qui participera au Festival national du théâtre professionnel d'Alger, à savoir Lamri Kaâouane, Moufida Addas et le scénariste Djaballah Hamza. Parallèlement à cette compétition officielle, trois artistes, qui nous ont quittés récemment à l'instar de la comédienne Sonia, l'humoriste cheikh Atallah, ainsi que cheikh Laouini, comédien et chanteur de la wilaya de Guelma, seront honorés, a indiqué la même source. Le festival rendra également hommage au défunt Azzedine Medjoubi en présentant, lors de la cérémonie d'ouverture du festival, la pièce «Hafila Tassir» interprétée par une troupe de Azzaba (Skikda), ville natale de cet artiste.