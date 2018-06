AMBASSADE D'ESPAGNE Expo d'artisanat et conférence sur Cervantes

L'ambassade d'Espagne en Algérie et l'institut Cervantes d'Alger, en collaboration avec Tiny Tours vous convient à l'inauguration de l'exposition «Artisanat Touareg et M'Zab» qui aura lieu le mardi 26 juin 2018 à 11h00 au siège de l'Institut, sis 9 rue Khelifa Boukhalfa, Alger. Cette exposition se prolongera jusqu'au 11 juillet 2018. Avant cela et en en collaboration avec le ministère de la Culture, l'ambassade d'Espagne en Algérie et l'Institut Cervantes d'Alger, organisent «la conférence annuelle sur Miguel Cervantes», ce dimanche 24 juin 2018 à 9h30 à la Bibliothéque nationale du Hamma. Cette rencontre verra la participation de nombreux spécialistes espagnols, algériens et internationaux dont l'hispaniste japonais Norio Shimizu, professeur à l'université de Waseda et professeur émérite de l'université Sophia de Tokyo. Norio Shimizu est considéré comme l'un des spécialistes les plus connus de la littérature espagnole.