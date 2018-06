«EGYPT STATION» DE PAUL MCCARTNEY Un nouvel album à paraître en septembre

Paul McCartney, l'ex-bassiste du groupe mythique britannique «The Beatles», a annoncé mercredi dernier sur son site Internet la parution le 7 septembre d'un nouvel album intitulé «Egypt Station». L'artiste a décrit son 17e album solo comme un récit de voyage musical. Il a déjà dévoilé deux titres du nouvel opus: «Come on to me» et «I don't Know». McCartney, qui a fêté ses 76 ans lundi, a expliqué que le titre «Egypt Station» faisait référence à un tableau éponyme peint par lui-même et invitait à «un voyage kaléidoscopique à travers une myriade de territoires musicaux». «Dans 'Egypt Station'', chaque titre est comme une station. Ça nous a aidés à structurer nos idées pour ces chansons.»