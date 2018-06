PALAIS DE LA CULTURE Dzaïr Manga Matsuri

Les passionnés de la culture manga peuvent se réjouir! Le premier festival dédié au genre se tiendra à Alger du 21 au 22 juillet prochain. Prévu au niveau du Palais de la culture Moufdi Zakaria (Les Annassers), le festival, nommé Dzaïr Manga Matsuri, entend ravir les fans du genre. Pour ce faire, des ateliers culturels, des concours, des cosplays, des espaces jeux vidéo ainsi que des concerts seront au programme. Mis en place par le HB Manga Kissa, le premier manga café de la capitale, aux côtés de la maison d'édition spécialisée HB Editions, le Festival comptera également sur les exposants, entre écoles, designers, maisons d'éditions ou encore magasins spécialisés. Côté concours, on retient celui des mangakas. Il permettra à ces derniers de se faire éditer et commercialiser. Pour avoir la chance d'être l'heureux/heureuse élu(e), il suffit d'envoyer les 10 premières pages du manga (qui doit obligatoirement être composé d'au moins 50 planches) et le synopsis (en français) à l'organisation, à l'adresse email suivante: dzairmangamatsuri@gmail.com et ce, avant le 15 juillet prochain. Les jeunes talents ne sont pas en reste et ont également un concours pensé pour eux. Qu'ils soient Youtubers, scénaristes en herbe, dessinateurs ou encore auteurs, ils peuvent envoyer leurs oeuvres à la même adresse email et avant la même date butoir.