13E FESTIVAL NATIONAL DU THÉÂTRE UNIVERSITAIRE Une quinzaine de spectacles en compétition à Sétif

Des spectacles produits par une quinzaine de compagnies universitaires sont programmés en compétition du 13e Festival national du théâtre universitaire, prévu du 26 juin au 1er juillet à Sétif, indiquent les organisateurs. Des compagnies et troupes de théâtre de plusieurs universités comme Jijel, Oum El Bouaghi, Jijel, Béjaïa, Saïda, Béchar et Djelfa, entre autres, prendront part à cette édition, en plus de l'Institut supérieur des métiers et des arts de la scène (Ismas) d'Alger qui y participe avec un spectacle intitulé «Un mari exemplaire». «La danse de la mort» de l'université de Tamanrasset, «Les chemins qui montent» de Tizi-Ouzou, «Le cri de la souffrance» de Skikda, «La barque» de Constantine ou encore «Le prisonnier numéro 80» de Mila comptent parmi les spectacles programmés au théâtre régional d'El Eulma, à la Maison de la culture et à la cité universitaire «El Hidab 06». Parallèlement aux représentations, des rencontres sur le 4e art ainsi que des débats consacrés aux spectacles en compétition seront animés par des critiques de théâtre, précisent les organisateurs. Des prix dont celui du «meilleur spectacle» et du «meilleur metteur en scène» seront remis aux lauréats en clôture de la manifestation.

Organisé par l'Office national des oeuvres universitaires (Onou), le Festival national du théâtre universitaire vise à créer une dynamique culturelle pour encourager la création dans les milieux estudiantins.