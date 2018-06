MUSÉE NATIONAL DES BEAUX-ARTS Des plasticiens et architectes exposent leurs expériences

Une rencontre regroupant plusieurs artistes plasticiens et architectes a été organisée samedi au Musée national des beaux-arts par le Syndicat national des architectes agréés algériens (Synaa), dans laquelle ils ont exposé leurs expériences dans les deux domaines, braquant la lumière sur la convergence de leurs parcours. Lors de son allocution d'ouverture, la directrice de l'Institut culturel italien a évoqué la relation entre l'art et l'architecture, mettant en exergue la contribution des artistes italiens dans le domaine de l'architecture. Pour sa part, l'artiste Moundjia Abdellatif Ben Chaâbane qui a passé 35 ans en essayant de donner à ses étudiants la formule magique liant «l'art et l'architecture», affirme qu'aujourd'hui elle ne fait pas d'architecture mais uniquement le dessin. «L'architecture est un art», souligne la plasticienne Fella Tamzali Tahari, estimant que «l'architecture concerne tout le monde». D'autre part, l'enseignant et architecte, Ibrahim Benhabylès, a estimé que «cet apport est un produit pur de l'Ecole nationale polytechnique», saluant les perspectives et opportunités accordées par l'architecture tout en reconnaissant toutefois qu'il s'est retrouvé ouvrir «une nouvelle fenêtre pour le dessin» du fait que «l'ambition affichée n'était pas d'être un plasticien, mais de chercher une autre méthode d'expression». Selon Farid Benia, son expérience avec l'équipe de l'Unesco à la Casbah après sa sortie de l'université, lui a ouvert le chemin de l'art pour que ses premiers dessins soient sur la Casbah. «L'art c'est d'accorder une importance aux détails et il est du rôle de l'architecte» a-t-il estimé, mettant en avant qu'il a inauguré en 2000 ses galeries.» Le débat a été clôturé par un dialogue entre le public présent dont la majorité était unanime à l'impératif de «faire revenir l'esprit des arts plastiques au parcours de formation des architectes». Cette activité s'inscrit dans le cadre de la 3e édition des architectes organisée par le Syndicat national des architectes algériens agréés (Synaa), consacrée cette année à l'art plastique...