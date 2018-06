ETABLISSEMENT ARTS ET CULTURE Un été de réjouissances

L'établissement Arts et Culture de la wilaya d'Alger consacrera un programme artistique et festival spécial pour les vacances d'été. Ce programme donnera à la saison estivale à Alger la capitale, un caractère particulier attirant plein de joie et de splendeur pour permettre aux habitants d'Alger de passer de bonnes vacances et d'agréables moments à travers ces infrastructures culturelles et artistiques qui présenteront les plus belles soirées divertissantes et distractives. Ces soirées vont satisfaire tous les goûts pour faire plaisir au public de la capitale. Avec l'arrivée de la saison estivale, l'établissement Arts et Culture de la wilaya d'Alger présentera un programme «été 2018» qui comprendra plusieurs exhibitions artistiques et culturelles qui se dérouleront durant toutes les nuits d'été avec les rythmes de musiques variées et sublimes.

Le programme des soirées chaâbies pour ce week-end sera comme suit:

Tahtahate el fananine à 22h00

28 juin 2018: Soirée chaâbie avec Salhaoui El Hadi

29 juin 2018: Soirée chaâbie avec Youcef Lazizi.

Dounia Parc-Les Grands Vents à 22h00

29 juin 2018: Soirée variété avec cheb Toufik.