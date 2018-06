6E ÉDITION DU BLACK-OUT FESTIVAL Ça va déménager!

Par O. HIND -

Une dizaine de DJ locaux ainsi qu'un de renommée internationale vous donnent rendez-vous pour une soirée de musique électronique de folie...

Ils sont amoureux de la musique électronique et de la fête. Fort du succès émérite qui n'est plus à démontrer année après année, les organisateurs du Black-out Festival ont placé haut la barre cette année. Pour la sixième année du Black-out Festival, Third Advertising organise une date unique, en invitant le Monsieur aux centaines de millions de vues, Streaming et disques MC Fioti qui viendra chanter pour la première fois en Algérie. Mais avant de parler de ce qui vous attend le 12 juillet prochain, il est bon de rappeler qu'un coup d'essai durant le Ramadhan a fait le plein au club Espadon. C'était plutôt un vrai coup de maître avec une affluence record. Des tickets vendus en l'espace de 72 heures et plus de 1000 personnes qui ont répondu présent. Aussi, la musique et l'esprit Black-out ont fait incursion aussi durant le mois de Ramadhan avec une capsule Web appelée neblakawti qui a atteint les 500 000 vues. Aussi, chaque année et durant la saison estivale, un grand événement musical a eu lieu dans un endroit nouveau. Cette année les organisateurs ont porté leur dévolu sur une partie du stade du 5-Juillet, (l'Office du complexe olympique Mohamed Boudiaf). Le premier festival dédié à la musique électronique en Algérie prévoit pour cette édition encore plus de monde, soit environ 5000 jeunes, nous a-t-on confié. Et même si pour le moment cela va doucement, mais «difficilement car sous pression» ajoute Zakaria Hadji un des organisateurs, tout sera prêt le jour «J», nous assure-t-il. «Grâce à vous le festival a grandi et cette année nous allons accueillir plus de 10 DJ rien que pour vous» peut- on lire sur la page facebook de l'événement qui suscite d'ores et déjà un grand engouement. Niveau Line Up, entendre par là les artistes figurant au programme, nous pouvons distinguer les noms de Zakfreestyler & Ihan, Yane & DJ Twelve (Holi Festival Of Colours Powder Session), Deejay R-Oone, Starlight, Douga Randall, Deejay Tarik Official, Dj Boss, Dj Al Capone et ce pour la première fois, Deejay Mehdee, DJ M-Five en plus des guests-surprise! En tout, six heures de spectacles à partager avec vous de 18h00 à 00h00, deux coins VIP pour vos envies et vos amis, un espace jeu et détente, un service Catering et Snacking; et bien plus! Pour info, l'accès simple est de 2 000 DA la personne, deux accès VIP, l'un est à 3 000 DA et l'autre à 4 000 DA la personne. La pré-vente débutera très bientôt dans Alger, Oran et Béjaïa. Ça va être du lourd assurément avec tous ces noms de DJ qu'on ne présente plus car bien connus par les fans de la scène noctambule algéroise mais pas que. Pour les aficionados des boîtes et autres clubs branchés de la capitale, cette soirée mémorable est incontestablement pour vous. L'été est propice pour ce genre de moments d'évasion tout en musique pour passer de purs moments de joie et de transe sur du bon son électro.

Un seul mot d'ordre: venir s'amuser tout en convivialité et dans la bonne humeur. Car la fête de la musique ce n'est pas une seule date dans l'année, mais tous les jours. Amen.