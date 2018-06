LES NOMS DES NOUVEAUX ENTRANTS À L'ACADÉMIE DES ARTS ET DES SCIENCES DÉVOILÉS Sofia Boutella fraîchement admise

Par O. HIND -

Une récompense méritée à cette «guerrière» comme l'a surnommée son père, le célèbre artiste-compositeur qui n'est plus à présenter.

La liste des 928 nouveaux membres entrant à l'Académie des arts et des sciences du cinéma visant à remettre chaque année les Oscars du cinéma a été dévoilée cette semaine. Parmi ceux qui nous intéressent, car proches de par leur sphère géographique mais aussi politico-culturelle, il y a lieu de citer la Palestinienne Hiam Abbas, le Franco-Algérien Tahar Rahim, le Franco-Marocain Saïd Taghmaoui, les Libanais Nadine Labaki et Ziad Doueiri, et les Tunisiens Dora Bouchoucha, Saïd Ben Saïd et enfin Sofia Boutella qui depuis qu'elle est installée aux USA a fait un bond fulgurant dans sa carrière, et notamment au cinéma, bien qu'elle ait déjà joué auparavant dans de très beaux film de danse, notamment celui de Bianca Li, Le défi, ou encore Street Danse II et fut l'une des danseuses préférées de Madonna durant plusieurs années et choisit même de jouer dans le clip posthume de Michael Jackson. Mais ce n'est que ces dernières années que Sofia Boutella s'est retrouvé propulsée sous les feux des projecteurs en gagnant ses galons de noblesse, en jouant dans la cour des grands du 7e art. On notera sa prestation remarquée dans les longs métrages tels Star Trek sans limites, La Momie où elle tiendra le rôle principal aux côtés de Tom Cruise enchaînant juste après un autre film dans un tout autre registre avec la célèbre actrice Charlize Therone, à savoir Atomic Blonde. En mai dernier Sofia Boutella était à l'affiche de Hotel Artemis, réalisé par Drew Pearce. On se rappelle que l'année dernière Sofia Boutella était déjà présente à la cérémonie des Oscars en venant superbement vêtue remettre un des prestigieux prix à un des lauréats de cette belle fête du cinéma hollywoodienne. Sofia rejoint ainsi cette année le rang des femmes admises aux Oscars, car c'est ce qui saute aux yeux en l'occurrence lorsqu'on regarde le nom de ces nouveaux membres, malgré leur nombre somme toute pas assez élevé. Il y a lieu tout de même de constater en effet que l'apport des femmes est important dans la nouvelle composante. Un quota en augmentation que d'aucuns attribuent suite à la polémique qui a défrayé la chronique de l'affaire Weinstein. Ainsi 49% des 928 nouveaux membres potentiels sont des femmes, ce qui porterait leur taux à 31%, contre 25% il y a trois ans. Aussi, tout le monde se souvient aussi du boycott massif des personnes noires susceptibles d'emporter la fameuse statuette à cette cérémonie en raison de leur sentiment d'exclusion ce qui a provoqué la polémique «Oscars so white». Ainsi, cette année le chiffre des personnes de couleur passe à 38%, ce qui porterait la part à 16% du total des membres de l'académie, contre 8% en 2015. Il est bon de savoir enfin, peut -on lire sur le site Web Arabika 24 que Sofia Boutella «n'avait pas fait de demande directe dans la mesure où le recrutement se fait par cooptation. Les nouveaux membres sont en effet invités à le devenir, mais ne peuvent établir de demandes directes. Comme le rappellent les statuts de cette organisation, l'accès au titre d'adhérent se fait avec le parrainage d'au moins deux membres de sa branche de métier et l'aval du conseil des gouverneurs de l'Académie. Une invitation est lancée après évaluation du statut, de la notoriété ou de l'importance de la contribution par le candidat éventuel au monde du cinéma, dans le cas présent Sofia Boutella. Les personnes ayant été nommées ou récompensées par un Oscar sont généralement admises de manière automatique.» Ce qui ne fait que renforcer et asseoir sa notoriété pour une reconnaissance certaine à son talent et sa ferme décision et présence à cette cérémonie des Oscars. Une belle récompense méritée à cette ex-égérie de la marque Nike, née à Bab El Oued, à l'âme d'acier. «Une guerrière» comme l'a surnommée son père, l'autre célèbre artiste-composteur de talent qui n'est plus à présenter.