FESTIVAL LOCAL DE THÉÂTRE PROFESSIONNEL DE GUELMA "Hmar oulaou tar" remporte le 1er Prix

La pièce «Hmar oulaou tar» de l'association El Masrah el jadid de Boumerdès s'est vu décerner, dans la nuit de vendredi à samedi, le 1er Prix du festival local de théâtre professionnel de Guelma, se qualifiant ainsi pour le Festival national de théâtre professionnel d'Alger.

Ecrite par Youcef Taouinet et réalisée par Abdelghani Chentouf, cette oeuvre a été sélectionnée parmi neuf pièces en lice durant ce festival, ouvert lundi dernier, au théâtre régional Mahmoud Triki, a annoncé le docteur Hamza Djaballah, rapporteur du jury, lors de la cérémonie de clôture. Sur un ton humoristique, le spectacle d'une heure et demie aborde divers problèmes de société dont la condition de la femme et son oppression, la vengeance et la corruption. Pour son réalisateur, Abdelghani Chentouf, cette sélection est «un honneur» car elle permet à l'oeuvre de se mesurer avec les productions des autres théâtres régionaux du pays, lors du Festival national. Les deux pièces «Basta» de l'association culturelle Numidia de Constantine et «El Mataha» de la coopérative culturelle «Fen oua Ibdaâ» de Tébessa, ont remporté, respectivement, les 2ème et 3ème places qui leur permettent de participer, hors compétition, au Festival national de théâtre professionnel d'Alger. Cette 11ème édition du festival culturel local de théâtre professionnel a vu la participation de neuf troupes des wilayas de Constantine, Sétif, Tébessa, Jijel, Bordj Bou Arréridj, M'sila, Boumerdès et Alger.