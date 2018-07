LE MONDE ARTISTIQUE EN DEUIL Décès du comédien Amar Maârouf à 76 ans

Le comédien Amar Maârouf, connu pour ses rôles dans le théâtre et le cinéma, est décédé hier dans un hôpital algérois où il avait été hospitalisé, a-t-on appris de l'Association culturelle Lumières dont il est membre. Natif d'Alger en 1942, Amar Maârouf s'est fait connaître dans le théâtre où il a entamé sa carrière artistique et a joué aux côtés de grands comédiens à l'image de Rouiched avec qui il a partagé les planches dans la pièce «El bouaboune» (Les concierges). Au cinéma, le défunt a été distribué dans des rôles (secondaires) notamment dans «La bataille d'Alger» du réalisateur italien Gillo Pontecorvo.

Il a joué également dans des feuilletons de télévision tels que «El Massir» de Djamel Fezzaz. Amar Maârouf sera inhumé dans l'après-midi (dimanche) dans le cimetière de Rouiba, à l'est d'Alger, précise la même source.