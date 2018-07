SALON DE L'ARTISANAT À BÉJAÏA Le robe kabyle en vedette

Par Arezki SLIMANI -

Depuis dimanche, le Salon national de l'artisanat se tient au CEM Ouarouf, ex-Les Concessions, dans la ville de Béjaïa. Cette manifestation économique attire de plus en plus de monde.

Des visiteurs affluent de partout pour profiter du savoir-faire algérien. Organisé par l'association Tiftilt Inazuren de Béjaïa, ce salon qui s'étalera jusqu'au 25 juillet a connu la participation d'une centaine d'exposants, venu des différentes wilayas du pays.

Le savoir-faire artisanal des différentes régions d'Algérie y est exposé. Des pièces décoratives, des produits en cuir, tapis, poterie, bijoux, la robe kabyle autant d'articles faits à la main.

La robe kabyle est incontestablement la reine du salon. Sous toutes ses formes, cet habit traditionnel suscite la curiosité des visiteurs, qui s'attardent devant notamment le stand de ce jeune artisan venu de Tizi Ouzou. Chez «Kabymode» on trouve des robes kabyles de maison, de fête et de «Tasdira» pour mariages.

Le prix de la robe de maison varie entre 700 et 2000 DA et entre 5 500 à 27000 DA pour les robes de luxe. «Cette année le jaune est à la mode.

Le gargari, avec toutes les couleurs et galons, est très demandé», nous explique Amire venu du village Ardjaouna de Tizi Ouzou. Etant en effet une importante destination pour de nombreux touristes nationaux et étrangers, la capitale des Hammadites se prête bien à ce genre de manifestations. «Nous sommes arrivés hier et nous sommes contents de découvrir au premier jour de nos vacances ce salon, qui reste une opportunité pour voyager dans le temps, à travers tous les produits exposés. C'est véritablement notre identité qui s'affirme», commente Kaddour, un Constantinois venu passer quelques jours de vacances à Béjaïa. Comme lui des centaines de personnes apprécient les produits exposés, qui vont de la poterie, telles des assiettes, des amphores et des gargoulettes, à la robe kabyle en passant par les couffins de doum et les bijoux en argent. A travers cette manifestation, c'est toute une animation qui est créé durant la saison estivale à Béjaïa. Une manifestation qui a permis également aux nombreux visiteurs de cette ville d'avoir un large choix de produits artisanaux à emporter avec eux en guise de souvenir de leurs vacances dans la capitale des Hammadites.

Les artisans, qui ont une opportunité d'écouler leurs produits, profitent eux aussi pour échanger leurs idées et leurs expériences sur les méthodes de fabrication et de décoration de leurs produits, et de travailler davantage selon les normes de la labellisation des produits de l'artisanat. Il est à noter enfin que cette manifestation économique se poursuivra jusqu'au 25 du mois en cours.