40ÈME ÉDITION DU FESTIVAL DE TIMGAD 26 artistes algériens à l'affiche

Vingt-six (26) artistes algériens animeront les soirées de la 40ème édition du Festival international de Timgad qu'abritera le nouveau théâtre de cette ville antique (Batna) du 26 au 30 juillet, a annoncé jeudi le commissaire du festival, Youcef Boukhentache. Une pléiade d'artistes algériens animera les soirées de ce 40ème festival de Timgad, notamment, Kader Japoni, Fella et Naïma Abbabsa, El Zahouania, Naïma Dziria, Rabah Asma, Farid Houamad, Hamid Belbeche et Nouari Ezzar a indiqué le commissaire du festival lors d'un point de presse tenu à l'hôtel Chelia au centre-ville de Batna. Le commissaire du festival a, dans ce contexte fait savoir qu'une activité artistique de proximité, scindée en deux parties, sera organisée en préambule au festival expliquant que la première partie, prévue du 15 au 23 juillet à travers neuf communes, donnera lieu à des soirées musicales animées par 12 chanteurs issus de la région, en plus d'une exposition d'arts plastiques et d'artisanat et de spectacles folkloriques à destination des enfants. La deuxième partie se tiendra les 24 et 25 juillet dans les daïras de Batna, Aïn Touta, Merouana, Arris, Barika, El Maâder, N'gaous prévoit des soirées musicales animées par 66 chanteurs locaux, a-t-il ajouté. Le commissaire du festival a également indiqué que le prix des billets a été fixé à 400 dinars avant de souligner que le transport (aller-retour) sera assuré, à titre gracieux au public, depuis plusieurs endroits de la capitale des Aurès. Toutes les dispositions ont été prises pour assurer la réussite de cette manifestation, a-t-il rassuré.