TRO Les recettes des spectacles pour enfants financent six productions en 2018

Les recettes des spectacles pour enfants, donnés chaque vendredi et mardi après-midi au théâtre régional d'Oran «Abdelkader Alloula», ont permis de financer la production de six spectacles, dont trois en cours de préparation, a-t-on appris du directeur de cet établissement culturel. Sur les huit nouvelles productions de l'année en cours, six sont financées par les recettes des spectacles pour enfants, a indiqué à l'APS Mourad Senouci, ajoutant que le budget octroyé par la tutelle permet de monter deux «productions seulement». Les recettes des spectacles pour enfants ont permis au cours du premier semestre de l'année, de financer trois spectacles, à savoir une pièce de théâtre de rue «El Harrez», un spectacle de théâtre d'improvisation «El Partia» et une chorégraphie «Dada». Trois autres productions sont en préparation, avec comme seul fonds de financement les recettes des spectacles pour enfants notamment, à savoir un spectacle de marionnettes «Pinocchio», un atelier-production de théâtre interactif et un monodrame «El Fahla», a fait savoir le même responsable. Il a estimé que la diversification dans la programmation adoptée depuis la fin de l'année 2017 a permis de drainer de nouveaux publics et contribué à croître les recettes. Les changements des horaires des spectacles pour enfants et l'ajout d'animations clowns et de séances de photo avec les personnages des pièces et animations proposées ont eu un impact direct sur l'affluence des enfants, avec des salles archicombles pour une grande partie des spectacles. Pour le public adulte, la diversification des programmes proposés, avec la programmation d'une dizaine de spectacles internationaux, l'accueil des troupes locales et l'ouverture des portes du TRO aux autres théâtres publics, aux universités et aux associations, ont permis d'atteindre certaines catégories de publics et de fidéliser, a noté encore Mourad Senouci, ce qui a eu un impact direct sur les recettes.