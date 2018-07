ORAN Projection en avant-première du film Escobar

Le film Escobar de l'Espagnol Fernando Leon de Araona sera projeté en avant-première à Oran par l'Office national de la culture et de l'information (Onci) durant la seconde moitié de juillet en cours.

L'Onci a programmé ce film à la salle Es-Sâada, au centre-ville d'Oran, une salle qui va également abriter, à l'instar de celle d'El Maghreb, plusieurs autres activités culturelles et récréatives s'inscrivant dans le cadre de programme estival de l'Onci, indique cet organisme. «Escobar» raconte la relation entre ce célèbre narcotrafiquant et une journaliste, Virginia Vallejo, qui a publié, en 2007, «Amando a Pablo, Odiando a Escobar», un récit-témoignage ayant servi de base au scénario de ce film. Selon les critiques, l'intérêt du film réside dans la performance époustouflante du couple de vedettes, Javier Bardem et Penelope Cruz, qui se retrouvent encore une fois devant la caméra pour une énième collaboration. Le programme de l'Office pour cette seconde moitié de juillet comporte également le spectacle Underwater Bubbles ou Bulles sous l'eau, qui porte le label de la compagnie familiale UWB de Latvia. Ce show sera à l'affiche, du 19 au 23 juillet, à l'auditorium du Méridien d'Oran. Ce spectacle a été déjà présenté juillet 2017 à l'opéra d'Alger Boualem-Bessaïeh.