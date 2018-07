LE PLASTICIEN ABDELKADER HOUAMEL DÉCÉDÉ À ROME, Il sera inhumé à El Alia

Le plasticien et moudjahid Abdelkader Houamel, natif de N'gaous (Batna), décédé mercredi dernier à Rome (Italie) à l'âge de 82 ans, sera inhumé au cimetière El Alia à Alger, a déclaré samedi dernier la famille du défunt. L'enterrement de ce moudjahid de la Guerre de Libération nationale devrait avoir lieu aujourd'hui 16 juillet, a indiqué à l'APS, Nabil Houamel, proche du défunt. Né le 17 août 1936 à N'gaous, Abdelkader avait rejoint les maquis à l'âge de 19 ans. Sa passion pour l'art l'avait amené à s'installer en Italie et précisément à Rome au lendemain de l'indépendance après y avoir bénéficié d'une bourse d'études d'arts plastiques.

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a adressé une lettre de condoléances à la famille du défunt, qu'il a qualifié de «figure artistique talentueuse et remarquable», qui a combattu très jeune l'occupation française et a influé «sur les arts plastiques en Algérie, dans le Monde arabe et en Europe». Abdelkader Houamel, dont le parcours artistique fut très riche, a obtenu plusieurs prix, dont celui de San Vito Romano en 1962 et fut décoré par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika de la médaille du Mérite le 8 juillet 2000 à Oran, à l'occasion de la Journée nationale de l'artiste.