RIAD EL FETH Cinéma pour les grands et les petits

Programme cinéma pour la semaine prochaine du 15 au 21 juillet. Il est à noter qu'il y a trois nouveaux films dont le plus attendu est un dessin animé Les Indestructibles 2,

Ocean's 8 et un nouveau film d'horreur Sans un bruit.

A raison de trois fois par jour: 13 h 00,15 h 00,18 h 00 et 21 h 00.

Dimanche 15 juillet 2018: Sans un bruit, Avengers: infinity war, Taxi 5 et Solo star wars

Lundi 16 juillet 2018: Taxi 5, Sans un bruit, Deadpool 2 et Solo star wars

Mardi 17 juillet 2018: Indestructibles 2 Avengers: infinity war, Sans un bruit et Taxi 5

Mercredi 18 juillet 2018: Solo star wars, Indestructibles 2, Taxi 5 et Sans un bruit

Jeudi 19 juillet 2018: Avengers: infinity war, Deadpool 2, Ocean 8 et Sans un bruit

Vendredi 20 juillet 2018 à partir de 15h: Indestructibles 2, Sans un bruit et Ocean 8

Samedi 21 juillet 2018: Indestructibles 2, Ocean 8, Taxi 5 et Sans un bruit

Tarifs: 600 DA sauf Indestructibles 2 à 400 DA