«ETÉ EN FÊTE» Une caravane riche en couleurs avec Arts et Culture

Dans le programme estival de l'établissement Arts et Culture de la wilaya d'Alger, une part importante a été réservée à l'animation sur les différentes plages du littoral algérois.

Une caravane sous le thème: «Alger en fête», compte diverses activités culturelles et éducatives, des espaces d'animation musicale, des galas artistiques, des spectacles de clown et des animations avec mascottes, des ateliers de dessin, décoration florale, contes, lecture..., cette action est faite à l'intention des estivants en général, et les enfants en particulier.

Le programme sera comme suit:

15 juillet 2018: Plage Réghaïa.

16 juillet 2018: Cité Sidi Abdellah, Zéralda.

18 juillet 2018: Placette El Kettani.

25 juillet 2018: Cité 2400 Logts-Ouled Fayet.

27 juillet 2018: Plage Khaloufi.