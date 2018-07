BISKRA Mise en service de 4 espaces de lecture dans des lieux publics

Quatre espaces de lecture dans des lieux publics ont été mis à la disposition de passionnés de la lecture dans la commune de Biskra, a-t-on constaté lundi dernier. Ces espaces de lecture ont été ouverts aux jardins du 20-Août 1955, celui du 5-Juillet 1962, appelé communément Djenan Beylique, ainsi qu'au jardin Ziden Brahim et un autre espace à la région urbaine ouest de la capitale des Ziban. Cette initiative, concrétisée en coordination avec l'association «Biskra lit» et l'agence de wilaya de la gestion foncière et urbaine ainsi que divers organismes culturels de la wilaya, a été chaleureusement accueillie par les citoyens, notamment les passionnés de la lecture. Pour le directeur de l'agence locale de la gestion foncière et urbaine, Abdelkrim Soltani, ces bibliothèques ouvertes, proposées à la population oeuvrent à promouvoir et encourager la lecture dans les lieux publics, indiquant que l'organisme qu'il représente ambitionne, outre sa mission de suivi des réalisations des projets de logement et des équipements publics, de s'inscrire dans des actions citoyennes devant promouvoir la culture.