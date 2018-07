LE FESTIVAL RACONTE-ARTS DÉBUTE AUJOURD'HUI A TIFERDOUD (TIZI OUZOU) Quand l'art fusionne avec la beauté

Par Kamel BOUDJADI -

L'artiste Denis Martinez, le maître de cérémonie

Un riche programme a été mis sur pied durant les jours et les nuits à Tiferdoud. Du théâtre, du cinéma, du conte pour enfant, des conférences...

C'est aujourd'hui, jeudi 19 juillet, que le festival Raconte-Arts débute au village Tiferdoud dans la daïra d'Iferhounen sur les cimes du Djurdjura. Cette 15e édition qui s'étalera jusqu'à vendredi 27 du même mois aura cette spécificité de se tenir dans le village le plus propre de la wilaya de Tizi Ouzou. Ses habitants qui ont décroché le prix Rabah Aïssat décerné par l'APW ont donc relevé le défi d'organiser le festival. En plus du programme très riche, ce qui attire l'attention dans cette organisation, c'est la participation totale des villageois qui hébergeront les 420 participants qui viendront de toute l'Algérie et de plusieurs pays du monde. C'est une organisation profondément basée sur la Djemaâ de l'ancienne Kabylie comme dirait Hacène Metref, coordinateur d'organisation lors de la conférence de presse animée à l'espace Ferhat Oumalou de Radio Tizi Ouzou hier.

En fait, ce festival, de l'avis des porte-paroles des organisateurs, Hacène Metref, Mbarek Menad et Sadali Salem qui représente aussi le comité du village Tiferdoud a su libérer les énergies qui existent dans les villages. Ce qui fera dire à Sadali Salem que cette édition sera spéciale car il y aura fusion entre l'art et la beauté du village le plus propre de Tizi Ouzou. Pour réussir l'organisation, le travail de préparation a commencé le mois d'octobre de l'année dernière, précise-t-il tout en mentionnant l'adhésion totale des villageois qui vont nourrir et héberger les participants. Ces derniers viendront de plusieurs régions d'Algérie, de Tunisie, du Maroc, Congo, mais aussi de France, Espagne, Portugal, Italie et Russie.

Un riche programme a été mis sur pied durant les jours et les nuits à Tiferdoud. Du théâtre, du cinéma, du conte pour enfant, des conférences, des expositions, des balades animées, une animation en toutes couleurs. Cette 15e édition présentera aussi des activités novatrices à l'instar du carnaval Ayred. Initialement organisé depuis la nuit des temps à Tlemcen, les organisateurs, affirme Metref, l'ont intégré car c'est une pratique berbère. C'est quasiment l'animation non-stop car le village Tiferdoud sera traversé par des expositions sur deux kilomètres. Chose pour laquelle, les organisateurs ont insisté sur la nécessité pour les visiteurs de garer leurs véhicules au niveau du parking aménagé pour la circonstance à l'entrée du village. Un riche programme sur lequel nous reviendrons. Par ailleurs, les organisateurs n'ignorent pas le côté touristique de l'événement. Le tourisme vert, le tourisme culturel seront ainsi à l'honneur. Le village Tiferdoud sera, l'espace de quelques jours, une destination touristique par excellence. D'ailleurs, précise le représentant du village, «Tiferdoud commence à revivre depuis qu'elle a gagné le Prix du village le plus propre». Des visiteurs viennent de toutes les régions d'Algérie et les émigrés reviennent souvent. Ce regain d'intérêt pour le village a amené les habitants a restaurer leurs anciennes maisons et des commerces rouvrent après une période où Tiferdoud a failli devenir un village fantôme.