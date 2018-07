POUR SA15ÈME ÉDITION Raconte-Arts se pose à Tiferdoud

Le coup d'envoi de la 15ème édition du festival Raconte-Arts a été donné jeudi soir au village Tiferdoud (70 km au sud-est de Tizi Ouzou), en présence d'une multitude d'artistes et de citoyens venus des quatre coins du pays. La manifestation organisée par la Ligue des arts cinématographiques et dramatiques de Tizi Ouzou, et qui s'étalera jusqu'au 26 juillet avec la participation de pas moins de 400 artistes venus de toutes les régions du pays et de plusieurs pays étrangers constitue «un hymne à la citoyenneté», a indiqué, Arezki Diche, président de la Ligue des arts cinématographiques et dramatiques. De son côté, M'barek Menad, membre de la ligue organisatrice souligne que c'est là «un nouveau défi que nous (les organisateurs) relevons aujourd'hui en perpétuant l'existence de cette dynamique enclenchée il y a 14 ans et qui suscite toujours un intérêt vivace auprès des citoyens». Dès les premières heures de la journée des groupes de racontaristes, artistes et citoyens, ont commencé à affluer vers le village de Tiferdoud, dont l'ensemble des habitants s'est mobilisé pour la réussite de la manifestation. «C'est un honneur pour nous d'accueillir la manifestation et nous avons mobilisé tous les moyens, humains et matériels, nécessaires pour sa réussite», indique Mohamed Salem Sadali, membre du comité du village.