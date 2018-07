OPÉRA D'ALGER Baâziz à nouveau sur les planches

L'artiste et interprète de musique populaire Baâziz animera un nouveau spectacle à l'opéra d'Alger Boualem Bessaih le 27 juillet prochain.

Après le succès retentissant de son retour sur la scène algéroise lors du mois de Ramadhan dernier, Baâziz a décidé de poursuivre l'aventure par une tournée qui se prolonge depuis. C'est l'artiste lui-même qui en parle le mieux: «Le concert au TNA a été un moment fort.

L'accueil du public m'a énormément ému, je pense que chacun de nous attendait ces retrouvailles avec impatience.

Je suis quelqu'un qui aime profondément son public et quand on m'a sollicité pour faire davantage de scènes, je n'ai pas pu refuser. J'ai donc décidé de poursuivre l'aventure durant Ramadhan, puis durant tout l'été.»

C'est donc avec son nouveau spectacle intitulé «Chaâbi ou J'm'en fous», mêlant musique chaâbie, mise en scène théâtrale et humour que l'artiste enflamme la scène algérienne: «Je suis content que ce nouveau spectacle ait été si bien accueilli par le public.

C'est un spectacle avec une identité forte que nous avons préparé durant des semaines avec les musiciens.

Pour être honnête j'avais un peu le trac avant de monter sur scène lors de la première, un peu comme à mes débuts.

Puis dès la première chanson (un titre inédit «Win Kountou», ndlr), la symbiose avec le public s'est rapidement formée et c'est ainsi qu'on en a fait un succès.»

Baâziz revient donc pour une nouvelle représentation de «Chaâbi ou J'm'en fous», qui se fera pour la première fois de sa carrière dans l'enceinte de l'opéra d'Alger, où comme à son habitude il interprétera ses grands titres à la manière chaâbie.

«Cette fois je rendrai un hommage particulier à ma région natale.»