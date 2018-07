SCÉNARISTE À PARAMOUNT PICTURES, COLUMBIA PICTURES ET WARNER BROS Irving Yacine Belateche

Le scénariste et auteur d'origine algérienne Irving Yacine Belateche qui se trouve en Algérie dans le cadre du Festival du film arabe d'Oran, dispensera un atelier de deux jours au profit de réalisateurs et journalistes algériens sur la narration et l'écriture de scénario.

La rencontre aura lieu aujourd'hui, au siège de l'ambassade à 14h30.

Irving Belateche a écrit des scénarios pour Paramount Pictures, Columbia Pictures, Warner Bros et d'autres studios ainsi que pour les groupes de télévision HBO et SyFy. Parmi les 19 longs métrages qu'il a vendus, nous pouvons citer Combustion, Time Killer, Testament, Expecting et The Veil. Il est également l'auteur des best-sellers Einstein's Secret et The Origin of Dracula.

Il a adapté le premier film primé Hugo, The Demolished Man, par Alfred Bester, pour Paramount Pictures et le producteur Robert Evans (Chinatown, Rosemary's Baby).

Belateche a travaillé avec les producteurs Lawrence Bender (Pulp Fiction), Joel Silver (The Matrix), Gavin Polone (Gilmore Girls, Curb Your Enthusiasm) et Jason Blum (Activité Paranormale, Whiplash) ainsi que les réalisateurs Robert Zemeckis (Retour vers le futur, Forrest Gump) et Roland Emmerich (Independence Day).

En plus de son travail en tant que scénariste et auteur, Belateche est professeur adjoint à l'USC School of Cinematic Arts, où il enseigne l'écriture de scénarios.