NASREDDINE BRAHAMI AU BASTION 23 Un Regard, autrement

Sous la thématique de «Regard, autrement» l'artiste peintre Nasreddine Brahami expose au Bastion 23 du 26 juillet au 15 août. Le vernissage aura lieu le 26 juillet à 15h. Une invitation picturale à une expérience plastique réalisée au cours de ces dernières années. Appréhender dans la culture visuelle les différents éléments et matériaux pour exprimer la lutte face à la platitude du quotidien et tenter de représenter les diverses perceptions de nos émotions. Dans cette exposition, l'artiste Nasreddine Brahami propose simplement une invitation picturale à une expérience plastique réalisée au cours de ses dernières années. En effet, la présentation des toiles s'articule sous la thématique du «Regard» composée de trois sujets: personnages, connus et méconnus, édifices religieux, mosquées et mausolées faisant partie de notre histoire architecturale et enfin symboles visuels exprimant la dimension intellectuelle et notre héritage civilisationnel, culturel et social.