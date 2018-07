TLEMCEN Journées nationales de musique gnawa

La première édition des Journées nationales de musique gnawa de Tlemcen aura lieu du 21 au 28 juillet courant, a-t-on appris, jeudi, des organisateurs. Cette édition, organisée par le Centre des arts et expositions de Tlemcen, réunira huit troupes versées dans ce genre musical, venant des wilayas de Nâama, Béchar, Tlemcen et Aïn Témouchent, a souligné le directeur du centre, Amine Boudefla. La cérémonie d'ouverture de cette manifestation sera animée par les troupes gnawa «El Waha» de Béchar, «Gnawa Benmankour» de Aïn Témouchent, «Foursane de Hadja Maghnia» de Tlemcen. Les troupes participantes sillonneront durant ces journées les plages de Sidna Youchaâ (Nedroma), Oued Abdellah (Ghazaouet) et Marsa Ben M'hidi pour égayer les soirées des estivants.

Cette manifestation vise, selon les organisateurs, à célébrer cet art musical, à veiller et à contribuer à sa préservation et sa protection. La musique gnawa est enracinée dans la wilaya de Tlemcen où existe à Nedroma, tout un quartier dénommé «Derb Gnawa» où se trouve la zaouïa gnawiya, connue jadis pour ses «Hedhras» du diwan. Quatre troupes de musique diwan activent actuellement à Maghnia, rappelle-t-on.