RÉÉLECTION DU BUREAU SOUS LA PRÉSIDENCE DE AHMED MADI Lifting pour les éditeurs de livres

Le Syndicat national des éditeurs du livre (Snel) a tenu son assemblée générale ordinaire le jeudi 19 juillet 2018, au siège du Snel sis aux Annassers-Kouba-, à Alger. Où eurent lieu les travaux de l'assemblée générale ordinaire, qui se sont déroulés dans des conditions normales, et où l'on a procédé à l'étude et débat des points figurant à l'ordre du jour.

Et ces travaux ont été couronnés par la réélection du bureau national sous la présidence de Ahmed Madi.

Les membres du Syndicat national des éditeurs du livre (Snel) ont souligné les réalisations concrétisées lors des dernières années, le soutien et les encouragements au secteur du livre, en vue de le promouvoir et l'amener au niveau de l'industrie économique qui participe à une dynamique de développement national total. Et les membres du Syndicat national des éditeurs du livre (Snel) vont oeuvrer à continuer à résorber ce qui demeure comme entraves dont a été l'objet le livre, diminuer les difficultés; ils espèrent que le secteur du livre bénéficiera des procédures gouvernementales, du climat de l'investissement, le bon, en Algérie. Pour que les éditeurs puissent participer au saut culturel national et offrir des services du savoir à la société et véhiculer une meilleure image de la culture algérienne dans diverses régions du monde. Les membres du Syndicat national des éditeurs du livre (Snel), exhortent les différents acteurs du secteur du livre à approfondir le débat et élargir les horizons et dépasser les écueils du passé, et se hâter à multiplier les efforts et consolider la collaboration, pour rehausser le livre en Algérie et le hisser au niveau des futurs défis, et faire de la prochaine édition du Salon international du livre d'Alger (Sila), un nouvelle propulsion du livre en Algérie et qu'elle soit une occasion pour l'institution d'une véritable industrie nationale du livre.

Et lors des travaux de l'assemblée générale ordinaire, les membres du Syndicat national des éditeurs du livre (Snel) ont salué les décisions historiques, le haut patronage, l'immense soutien, le vaste encouragement de Son Excellence, le président de la République, le Moudjahid, Abdelaziz Bouteflika, au profit du livre algérien, depuis 1999. Et ce sont des décisions qui ont rendu à la culture algérienne sa vitalité, le livre son lustre, la lecture son efficacité et le savoir son mérite. En cette situation exceptionnelle que la culture et le livre algérien connaissent plus particulièrement, le Syndicat national des éditeurs du livre (Snel) réitère son invitation à Son Excellence le président de la République, le Moudjahid, Abdelaziz Bouteflika, à continuer à compléter le parcours relatif à la renaissance de la culture algérienne, et amener le livre à exaucer les ambitions et les espoirs des martyrs de l'Algérie et les attentes de notre jeunesse.