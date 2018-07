FORMATION AU 4E ART Ateliers de théâtre

Des ateliers de théâtre seront organisés par le théâtre d'Alger-Centre ayant pour but de former dans diverses filières du domaine. Le premier commencera le 29 juillet 2018. Si vous êtes passionnés par le sixième art, voici une occasion à ne pas rater pour en apprendre plus et peut-être vous y lancer. La commune d'Alger-Centre transforme son théâtre en une école jusqu'à la fin de l'année. Du 29 juillet au 2 août aura lieu le premier atelier. Il sera consacré à l'interprétation théâtrale et animée par Frimehdi Mohamed. Le dernier délai pour vous inscrire à cette classe est le 26 juillet.

Le second atelier tournera autour de l'écriture du texte théâtral. Il se déroulera du 2 au 6 septembre 2018 et sera encadré par Ismail Soufit. Le dernier délai pour s'y inscrire est le 30 août. Troisième atelier, place à la musique. Du 4 au 8 novembre 2018, le musicien Salsabil El Baghdadi animera cette formation.

Le dernier délai pour s'y inscrire est le 1er novembre. Enfin, le dernier atelier sera dédié à la mise en scène. Celui-ci sera animé par Youcef Taouint et aura lieu du 2 au 6 décembre 2018. Le dernier délai pour s'y inscrire est le 29 novembre. Les frais d'inscription pour chaque atelier sont de 1500 DA. Pour vous renseigner et vous inscrire vous devez vous rapprocher du théâtre d'Alger-Centre (Ex-Casino) sis au 9, Rue Larbi-Ben M'hidi.