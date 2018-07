AVANT LA FÊTE DU BIJOU D'ATH YENNI ET CELLE DU TAPIS D'ATH HICHAM Maâtkas ouvre le bal de la poterie

Par Aomar MOHELLEBI -

Un festival assez bien fréquenté

C'est aujourd'hui, mercredi 25 juillet, que sera donné le coup d'envoi officiel de la 8e édition du Festival culturel local de la poterie de Maâtkas, dans la wilaya de Tizi Ouzou, à 20 kilomètres du chef-lieu de wilaya. Tout est fin prêt depuis plusieurs jours dans la localité de Maâtkas pour l'accueil des milliers de visiteurs qui viennent chaque année visiter le Salon des produits de poterie et autres produits d'artisanat exposés à la vente à cette occasion. Le festival local de la poterie de Maâtkas est l'un des événements culturels annuels les plus importants abrités par la wilaya de Tizi Ouzou de manière régulière à côté du festival Racont'Arts (également en cours actuellement au village de Tiferdoud, près de Aïn El Hammam), la fête du bijou d'Ath Yanni et le festival du tapis d'Ath Hicham. Le festival local de la poterie de Maâtkas est une activité culturelle qui a pris des allures plus importantes depuis notamment qu'il a été institutionnalisé par le ministère de la Culture, il y a huit ans. Une institutionnalisation qui a permis au festival de la poterie de Maâtkas d'être doté de plus de moyens financiers, mais aussi de gagner la confiance de plusieurs artisans professionnels. Ces derniers attendent désormais avec impatience l'arrivée de ce rendez-vous annuel qui vient extirper toute la localité de Maâtkas et ses environs de sa léthargie et de sa solitude. La cérémonie d'ouverture officielle est prévue ce matin, à 10 heures au niveau du collège «Ounar Omar». La cérémonie en question se déroulera en présence de l'ensemble des exposants, mais aussi des responsables locaux dont le wali de Tizi Ouzou, Mohamed Bouderbali, le président de l'Assemblée populaire de wilaya-APW, Youcef Aouchiche ainsi que des maires de la région, des élus, des responsables des secteurs concernés comme la direction de wilaya de l'artisanat et ceux de la Chambre de l'artisanat. La tenue de ce festival intervient au moment où l'activité culturelle bat vraiment son plein dans la wilaya de Tizi Ouzou. En effet, le festival local de la poterie de Maâtkas intervient dix jours après la tenue de la fête de la poterie d'Ath Khir (à Mekla). Un événement qui a obtenu, cette année, un succès retentissant et exceptionnel avec notamment la pose de la première pierre du projet du musée de la poterie d'Ath Khir. Le festival de la poterie de Maâtkas est lancé au moment où se déroule deux autres festivals, à savoir Racont'Arts et le festival local du rire. Ce dernier se tient chaque soir à 19 heures au théâtre régional «Kateb-Yacine». Plusieurs comédiens des régions de Tizi Ouzou, Alger, Bouira et Béjaïa sont au rendez-vous, chaque soir, pour égayer les esprits. Toujours au volet de l'animation culturelle et artistique de l'été, dans la wilaya de Tizi Ouzu, il y a lieu de souligner que le chanteur algérien Baâziz, devait être au rendez-vous avec ses fans hier, mardi, à partir de 17 heures au théâtre régional Kateb-Yacine. Il s'agit d'une soirée artistique organisée sous l'égide du président de la République Abdelaziz Bouteflika, par le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales. Ce spectacle s'inscrit dans le sillage d'une caravane artistique nationale. Dans la ville côtière de Tigzirt, c'est à partir du 1er août prochain que la ville des ruines romaines, tant convoitée par les estivants de tous bords, vibrera chaque soir au rythme des notes et des voix des plus grandes figures de la chanson kabyle, a-t-on appris localement. En effet, la placette sise à proximité du marché hebdomadaire des fruits et légumes de la ville de Tigzirt deviendra un espace dédié à la chanson et à la danse tout au long du mois d'août et ce, pour que les estivants puissent mieux apprécier leurs jours de vacances à Tigzirt. Il y a lieu de rappeler, enfin, que la wilaya de Tizi Ouzou devra aussi accueillir dans les tout prochains jours la fête du bijou d'Ath Yanni et la fête du tapis d'Ath Hicham. Comme quoi, il y en aura pour tous les goûts.