TIZI OUZOU La 4ème édition de ciné-plage

La 4ème édition de la manifestation «Ciné Plage», destinée à l'animation de la saison estivale, aura lieu du 31 juillet au 4 août 2018, a annoncé mardi la direction de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou.

Initiée dans le cadre du programme de l'animation de la saison estivale par l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc) avec la participation de la direction de la culture, cette manifestation aura lieu cette année au niveau de la plage d'Azzefoun.

Deux projections, un court et un long métrages, seront programmées chaque soir à partir de 21h00 tout au long des cinq jours que durera cette manifestation. Cinq films sont programmés dans chaque catégorie.

En outre, et dans le cadre de la caravane artistique lancée il y a quelques jours, un gala sera animé par les chanteurs Abdelkader Chaou et Ahcen Ath Zaim, le samedi 28 juillet à partir de 22h00 au niveau du port d'Azeffoun, a indiqué la direction de la culture.