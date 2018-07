LANCEMENT DE SON LIVRE EN ALGÉRIE Ma cuisine algérienne de chef Sherazade

Hier, à l'hôtel du Val (Alger) s'est tenue la première conférence de presse du chef Sherazade pour le lancement de son livre en Algérie Ma cuisine algérienne publié en 2017 aux éditions Solar à Paris. Ce livre n'est pas une simple énumération de recettes de cuisine, c'est avant tout le partage et le désir du chef Sherazade de promouvoir le raffinement de la cuisine algérienne à l'international.

Chef Sherazade propose dans ce recueil, aux photos inspirées, de partir à la découverte de la cuisine algérienne: celle qui permet de préparer le couscous de 300 façons différentes; qui est synonyme de générosité, de simplicité et d'évasion», peut-on lire dans la présentation de l'ouvrage de cette passionnée qui est chroniqueuse culinaire sur France 2, animatrice culinaire sur Bein Gourmet et sur une chaîne privée algérienne Samira TV. Amoureuse des bons produits du terroir et curieuse de l'histoire de son pays, elle oeuvre à proposer une cuisine alliant saveur, simplicité et diététique. Il convient de préciser que chef Sherazade Laoudedj, fait partie de la diaspora, médecin de formation, qui a grandi entre Oran et Tlemcen et vit entre l'Algérie et la France. Dans l'avant-propos de son livre, elle écrit: «L'Algérie est un vaste pays largement ouvert sur la Méditerranée. Elle a été exposée, tout au long de son histoire, à de nombreuses civilisations... et s'est enrichie de savoir-faire et d'une culture culinaire variée grâce aux légumes, aux fruits et aux épices apportés des quatre coins du monde.

C'est toute cette diversité qui fait la richesse du patrimoine gastronomique algérien. Plusieurs milliers de recettes existent en Algérie, souvent conservées localement et transmises oralement de mère en fille.» Ce beau livre de chef Sherazade va certes ravir les Algériens (très souvent gourmands et gourmets), mais surtout des Algériennes qui sont les gardiennes des traditions.

Par ailleurs, il enchantera également les amateurs des délices algériens à l'international. A l'occasion de cette journée riche en émotions et surprises organisée par ITN for Communication, chef Sherazade nous a emmené dans une immersion totale, dans le monde de la cuisine algérienne, en compagnie de ses amis, à travers une conférence de presse qui a été suivie d'une séance vente-dédicace à partir de 9h30 à l'hôtel du Val situé sur le boulevard du 11 Décembre 1960, El Biar.

A la demande de son public, une deuxième vente-dédicace est prévue aujourd'hui à la librairie l'Arbre à Dires - Sidi Yahia - Hydra En marge de cette journée, chef Sherazade a proposé hier à son public de partager un dîner privé avec elle, accompagnée de ses amis, à l'hôtel du Val.

Le menu du dîner signé par chef Sherazade s'inscrit dans ses valeurs de partage de saveurs culinaires, mais surtout de générosité envers son pays et ceux qui en ont besoin.

Une partie de la recette de ce dîner sera reversée au réseau Nada, le Réseau algérien pour la défense des droits de l'enfant, qui a pour objectif de créer un foyer pour les enfants à Alger.

Appelé «Foyer du coeur», le centre s'étendant sur trois hectares, prendra en charge les enfants sans famille, maltraités, orphelins ou en danger venant de tout le territoire national.