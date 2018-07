NAWEL MADANI À ORAN C'est tout pour elle!

Par O. HIND -

La sémillante comédienne, humoriste et réalisatrice d'origine oranaise, Nawel Madi, est actuellement à Oran où elle a présenté son film C'est tout pour moi au festival d'Oran du film arabe. Elle fera une entrée triomphale devant un public conquis juste à la fin de sa projection. Elle en a profité pour donner un coup de pouce et faire la pub pour l'atelier de scénario qui se tiendra tout au long du festival et qui est encadré par le scénariste Irving Belateche. Ce dernier est là pour apprendre aux futurs scénaristes et réalisateurs comment écrire un bon scénario selon la méthode américaine. Pour ce faire il donnera comme échantillon à décortiquer et analyser lors du premier jour de l'atelier le film Back to the future où le retour vers le futur en décrivant les sept éléments essentiels pour la narration. Il est rappeler que d'autres ateliers se tiennent actuellement notamment «comment réaliser un court métrage» ou encore «comment maîtriser les effets spéciaux au cinéma». D'Alger, Annaba (Festival du film méditerranéen) à Oran, Nawel Madani bouclera la boucle sans doute, mais ceci n'est que le début pour elle, elle qui rêve de revenir en Algérie pour ouvrir une académie d'art pour les jeunes Algériens. Réaliser son voeu est tout le mal qu'on lui souhaite.