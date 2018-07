PALAIS DES RAÏS-BASTION 23 L'artiste Nacereddine Brahami expose

Une balade à travers les monuments et le quotidien de la ville de Tlemcen, est proposée aux visiteurs, depuis jeudi à Alger, par l'artiste-peintre Nacereddine Brahami qui s'inspire d'un mode de vie spirituel. Intitulée «Regards», cette exposition qui compte une cinquantaine d'oeuvres a été organisée au centre des arts et de la culture du Palais des raïs-Bastion 23. Le plasticien fait découvrir des monuments cultuels, des ruelles, des tranches de vie et des medersa de la ville de Tlemcen dans des toiles intitulées «L'annonce», «La lecture du Saint Coran à Djamaâ Lekbir», «La visite des proches», «La porte de l'éternité», ou encore «Le marché, rue Khaldoun». Dans ces toiles l'accent est mis sur l'architecture traditionnelle des vieux quartiers de la ville, sur les costumes d'époque aujourd'hui patrimoine populaire ainsi que des lieux d'enseignement en reproduisant des étudiants dans leur accoutrement de l'époque. Nacereddine Brahami propose également au visiteur de découvrir les mausolées de la ville, la grande mosquée de Tlemcen dans des aquarelles semi-figuratives comme «La porte du mausolée Sidi Boumediene», «Le repos, mausolée de Sidi El Ghomari», «Le retour de la ziara», «O'lustrale», «Ablution» ou encore «La prière de l'oubli». Passionnée de l'histoire de l'art et d'iconographie, Nacereddine Brahami est également collectionneur d'anciennes photographies et gravures qui lui servent de modèle de départ pour son travail. Dans une autre série de tableaux, l'artiste explore le portrait, estimant que les expression d'un visage reste «le meilleur moyen de véhiculer une émotion», pour traduire les «souffrances algériennes dues aux affres de la colonisation», mais aussi pour reproduire «l'espoir et l'innocence de l'enfance». Artiste-peintre autodidacte, Nacereddine Brahami avait exposé individuellement ses oeuvres dans plusieurs villes algériennes ainsi qu'au Maroc dans les années 1980.L'artiste consacre 25 ans de sa vie à la recherche sur l'histoire de l'art dans sa ville natale de Tlemcen et publie trois ouvrages sur ce thème, avant de renouer avec les cimaises. L'exposition «Regards» se poursuit au Palais des raïs jusqu'au 15 août.