COMMUNE D'AIT YAHIA (TIZI OUZOU) 11e Fête du tapis d'Ath Hicham

La 11ème édition de la fête du tapis traditionnel d'Ath Hicham dans la commune d'Ait Yahia, à une cinquantaine de kilomètres au sud-est de Tizi Ouzou, se tiendra du 9 au 13 août prochain, a-t-on appris mardi auprès des organisateurs. Cette manifestation qui sera organisée par l'association «Azetta» des femmes tisseuses n'Ath Hicham pour la sauvegarde et la promotion du tapis, en collaboration avec l'Assemblée populaire de wilaya, l'Assemblée populaire communale d'Ait Yahia et le comité de village d'Ait Hicham, les directions du tourisme et de l'artisanat de la jeunesse et des sports, de la formation professionnelle, et la Chambre des métiers et de l'artisanat, s'est fixée pour principal objectif «la sauvegarde et la transmission de ce métier ancestral et la promotion du tapis d'Ath Hicham», a indiqué Ben Aïssa Fatiha, membre d'Azetta. Au programme de cette nouvelle édition, figure une exposition-vente qui sera animée par environ 80 artisans principalement des tapissiers. «Nous attendons des artisans dans différents métiers traditionnels (tapis, bijoux, poterie, vannerie) qui viendront de 6 à 10 wilayas», a fait savoir à l'APS Mme Ben Aissa, qui a précisé que la liste des participants est en voie de finalisation. Des conférences sur l'estampillage du tapis, l'école et le patrimoine, et la place des traditions dans la société, sont au menu de cette manifestation qui sera agrémentée par une animation culturelle dont des représentations théâtrales et des galas artistiques, a ajouté cette même membre de l'association Azetta. Cette fête vise la pérennisation et la transmission du métier de tissage du tapis qui souffre d'un problème de manque de relève, car de moins en moins de jeunes filles s'intéressent à ce métier exclusivement féminin et qui est jugé éprouvant. La création d'espaces de vente et de rencontres entre les femmes artisanes, et le renforcement de la dynamique économique locale, sont aussi parmi les ambitions de l'association des femmes tisseuses d'Ath Hicham.