ONCI/ PROGRAMME ESTIVAL 2018 Théâtre de plein air de Sidi Fredj - Casif

Culture et dans le cadre de son programme Estival de l'année 2018, l'Office national de la culture et de l'information (Onci), organise une série de spectacles artistiques pour l'été 2018, qui connaîtra la participation des plus grandes stars de la chanson algérienne.

Au menu à partir de 22h00

Le 1er août 2018

- DJ Faysal - Flood Rap

Le 02 août 2018

- Raïna raï - Maâlem Mejbar

- Dadou Phénomène

Le 03 août 2018

- Mohamed El Abbassi - Amine TGV

- Tarek Djenane - Nacim London