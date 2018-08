ELLE SE DÉROULERA DU 7 AU 11 AOÛT Le festival pour enfants d'Agoulmim à sa 3ème édition

Par Kamel BOUDJADI -

Le village Agoulmim situé à Larbaâ Nath Irathen vivra une bonne semaine dédiée à l'enfance. Un festival pour enfants se tiendra à partir du 7 août dans cette bourgade qui a déjà réussi le défi d'organiser les précédentes éditions. Pour égayer les jours et les soirées d'Agoulmim, les organisateurs ont mis au point un riche programme qui se déclinera tout au long de la semaine jusqu'au 11 du même mois.

Pour ce faire, les jeunes du village ont donc pensé à des concours de chants, des conférences et même un concours de la meilleure galette berbère. La première compétition est destinée aux enfants âgés entre cinq et 15 ans alors que la seconde sera animée par des femmes du village qui tenteront de remporter le prix symbolique de la meilleure cuisinière traditionnelle de galette. Le concours se déroulera sous les regards d'un jury de dégustateurs du même village le 11 du mois d'août. Aghroum Aqouran et Aghroum Boulahwal seront donc à l'honneur avec leur remise au goût du jour par les jeunes d'Agoulmim.

Le sept août, les enfants entre cinq ans et quinze ans sont attendus dans une compétition du meilleur dessin et de dictée en tamazight. Le lendemain, huit du mois d'août, les organisateurs prévoient la tenue d'un concours de poésie destiné à toutes les catégories. Dans l'après-midi, une conférence débat sera animée par l'écrivain et éditeur Omar Kerdja. Le 11 août: concours de la meilleure galette berbère pour femmes «aghrum akurane, aghrum vu lahwal».

Pour clôturer cette troisième édition du festival d'Agoulmim pour enfants, les organisateurs ont concocté un riche et sympathique programme artistique.

Une grande soirée de remise de prix est au programme. Elle sera animée par une chorale d'enfants, des troupes théâtrales. Chose qui rend plus sympathique cette édition, c'est l'organisation de l'animation Anzar, une pratique ancestrale qui revient au goût du temps ces dernières années dans plusieurs villages.

Un grand gala est prévu, cerise sur le gâteau, il bouclera les cinq jours qu'aura duré le festival d'Agoulmim.

Par ailleurs, il est à signaler que les jeunes organisateurs acquièrent de l'expérience année après année. Après les deux précédentes éditions, les jeunes à l'instar d'Ada Nabil, comptent réussir avec brio cette troisième édition. Pour les prochaines éditions, les organisateurs promettent des choses grandioses, mais en contrepartie, ils attendent beaucoup des élus locaux et des industriels de la wilaya. Le festival, pour grandir, a besoin de financements et de sponsors qui le porteront.

Jusqu'à présent, les organisateurs font des efforts pour réunir les financements nécessaires en recourant à des quêtes et aux participations des villageois. La marque sympathique de ce festival est qu'il est justement l'oeuvre exclusive des villageois d'Agoulmim.

Les jeunes organisateurs promettent enfin de bons moments à Agoulmim. Les villageois, surtout les enfants, vivront une semaine animée et pleine de joie et c'est justement ce qui fait la grandeur de ce festival.