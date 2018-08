FIOFA 2018 "Taste of ciment" meilleure oeuvre

Par O. HIND -

Il s'appelle «Taste of ciment» film documentaire du réalisateur syrien Ziad Kalthoum dont nous avons fait le compte rendu cette semaine suite à sa participation au festival d'Oran du film arabe. Un très beau film qui vient d'être «proclamé meilleure oeuvre dans sa catégorie» au festival d'Oran du film arabe. Content, son distributeur en France(Juste Doc) nous confie: «Dans un sens, on n'est pas très étonnés, «Taste of Cement» est un des meilleurs films de l'année. Toutes catégories confondues.» En effet le film a fait l'objet d'une prestigieuse carrière en festivals et des critiques élogieuses de la presse. Il traite de ces réfugiés syriens qui, ironie du sort, construisent des gratte-ciel au Liban alors que leur maison sont bombardées en Syrie. Un doc d'une esthétique renversante. Un prix amplement mérité. Nous avions misé sur lui et nous ne nous sommes pas trempé.