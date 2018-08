ISABELLE ADJANI RETROUVE SES RACINES Elle tournera "Soeurs" en Algérie

La star française du cinéma, d'origine algérienne, Isabelle Adjani, va entamer en octobre prochain le tournage d'un film en Algérie dans un rôle d'une Algérienne, a rapporté jeudi Le Parisien. Le film «Soeurs», une première pour cette célèbre actrice, qui a, à son actif, plus d'une cinquantaine de films (courts et longs métrages, documentaires, TV) et près de 20 pièces de théâtre, est mis en scène par la réalisatrice d'origine algérienne Yamina Benguigui qui a confié au journal «avec émotion» que «c'est un grand moment pour nous». A partir de fin octobre et pendant 11 semaines, le film sera tourné d'abord entre Alger, Oran et Constantine, puis à Paris et dans le nord de la France, a précisé le quotidien, indiquant que ce long-métrage racontera comment trois soeurs-interprétées par Isabelle Adjani, Rachida Brakni et Maïwenn- se déchirent lorsque l'une d'elles (Isabelle Adjani) décide de raconter au théâtre la vie de leur père mourant. «Isabelle jouera une metteuse en scène, Maïwenn une chef d'entreprise et Rachida une députée de droite du nord de la France», a détaillé au Parisien la réalisatrice, soulignant qu'elle a travaillé sur le scénario avec Abdel Raouf Dafri (scénariste d'»Un prophète», «Braquo», «Mesrine», notamment). Le film, qui sera celui de femmes, questionnera le rapport au pays d'origine et au pays d'accueil, l'enracinement, l'intégration, a ajouté Yamina Benguigui, expliquant que «c'est quelque chose qui a mûri». «Avec Isabelle, on s'est rencontrées en 1988 en Algérie, où je tournais avec Rachid Bouchareb. Je filmais des étudiants et Isabelle était venue leur parler. Quelques années plus tard, en 1994, quand j'ai réalisé le documentaire Femmes d'Islam, Isabelle est venue me voir, elle m'a dit qu'elle avait tellement pleuré.

On ne s'est plus quittées. Depuis, on se voit ou on s'appelle tous les jours. C'est au-delà de l'amitié, a-t-elle confié.