LA STATUE DE AÏN EL FOUARA RESTAURÉE Elle a été inaugurée hier matin

La statue de Ain El Fouara est à nouveau belle et surtout elle-même. Elle a repris son état initial suite à une opération de restauration qui a duré 7 mois sous la houlette du restaurateur Abdellaker Bensaleh. Son buste et son visage ont été refaits. Et même les fissures ont été comblées. L'inauguration a eu lieu hier matin en présence des autorités locales et du ministre de la Culture Azzedine Mihoubi. Des familles sétifiennes étaient présentes pour immortaliser ce moment et se prendre en photo devant la statue. Pourvu que cela dure. Car pour rappel, ce n'est pas la première fois que cette statuette fait l'objet d'acte de vandalisme. La dernière en date remonte à décembre 2017, par un illuminé...Gageons que les habitants de Sétif sauront à nouveau en prendre soin.