LES JOURNÉES CULTURELLES DU SUD - ORAN "Notre patrimoine... notre identité"

Dans le cadre de son programme estival de l'année 2018, sous l'égide du wali d'Oran, l'Office national de la culture et de l'information (Onci) organise la nouvelle édition des «Journées culturelles du Sud» sous le slogan «Notre patrimoine... notre, identité». Ces journées seront animées par une pléiade d'artistes et artisans venant des wilayas de Béchar et de Ouargla, apportant avec eux la magie et la beauté de notre Grand Sud, ainsi qu'une panoplie d'art: expositions artisanales, khaïmas traditionnelles et soirées artistiques.

Ce bouquet prolifique embellira les soirées estivales d'El Bahia; notre magnifique Sud s'offrira aux habitants et visiteurs de la capitale de l'Ouest, affirmant notre union nationale et notre identité culturelle. Aussi cela aura lieu au niveau de l'esplanade Sidi M'hamed à Oran, et s'étalera du 5 au 18 août 2018.

Les activités artistiques programmées lors des journées culturelles du Sud - Oran- 2018 sont des expositions artisanales et traditionnelles: art de la poterie objets traditionnels de la région du Sud objets antiques à base de sable artisanat de l'argent sculpture sur bois maroquinerie broderie traditionnelle instruments de musique traditionnels tentes typiquement sahariennes berçant des moeurs, des coutumes et des traditions qui jaillissent du patrimoine de la région du Sud.

Les soirées artistiques seront animées par:

Zin Kadeh - Ouargla. Nass El Waha - Ouargla El Wahat (Art Local) - Touggourt Et Autres.