FESTIVAL DE LA CHANSON ORANAISE Début de la 11ème édition

La 11ème édition du festival de la chanson oranaise a débuté dimanche dernier à Oran pour une semaine d'activités artistiques dédiées au regretté chantre du genre musical local Ahmed Wahby (1921-1993). Un public nombreux a assisté à la cérémonie d'ouverture tenue au Théâtre régional Abdelkader Alloula (TRO) où le coup d'envoi de l'évènement a été donné par le secrétaire général du ministère de la Culture, Smaïl Oulebsir, au nom du ministre de la Culture Azeddine Mihoubi. Qualifiant le genre oranais de «composante excellente de la chanson algérienne», Oulebsir a notamment mis l'accent, dans son allocution, sur l'importance de ce rendez-vous culturel qui permet à la fois de «promouvoir les jeunes talents tout en perpétuant le legs des grands noms de la chanson oranaise à l'instar d'Ahmed Wahby et Blaoui El-Houari.» Le représentant du ministre de la Culture a également souligné «les efforts déployés par l'Etat pour soutenir l'activité culturelle à travers l'ensemble du pays, offrant ainsi l'opportunité à toutes les potentialités artistiques de s'exprimer et d'évoluer».

La cérémonie d'ouverture a été marquée par un programme d'animation riche et varié qui a vu la montée sur scène de plusieurs vedettes, dont Maati El-Hadj et Djahida Youcef qui ont proposé diverses chansons en hommage à Ahmed Wahby. Au total, une trentaine d'artistes accompagnés par l'orchestre dirigé par Kouider Berkane participent à cette édition qui associe aussi des troupes artistiques investies dans la chanson bédouine et la poésie populaire (chiir melhoun). Les organisateurs ont également prévu un concours récompensant les meilleures voix parmi les jeunes amateurs qui seront sélectionnés par le jury présidé par Bey Bekkaï.