FESTIVAL ARABE DE DJEMILA Cheb Nasro sur scène après 21 ans d'absence

De retour sur scène après 21 ans d'absence, cheb Nesro a fait vibrer fortement l'antique théâtre de Cuicul dans la nuit de lundi à mardi, à la quatrième soirée de la 14ème édition du Festival arabe de Djemila (Sétif). Bien avant son entrée sur scène, dès les premières notes de Choufi el maktoub ki lakana, les admirateurs très nombreux de Nasro, ont repris spontanément et en choeur la chanson, scandant le nom du chanteur. Emu par un accueil des plus chaleureux du public composé notamment de jeunes, Nasro de son vrai nom Nassreddine Souidi a chanté avec ses fans Choufi el maktoub ki lakana et enchaîne avec Antia ma vie, Achekek guelbi et Atta'k rabi plaça fi qalbi. A l'ouverture de la soirée, la quatrième de cette nouvelle édition du festival de Djemila, la chanteuse Amel Sekkak a rendu un hommage à la diva Warda El Djazairia avec Ba touaness bik et à cheb Akil à travers Mazal mazal avant d'interpréter Khardjouni mar, Chadi ouledk aliy a, Mal Habibi malou dans une prestation chaleureusement applaudie. Lui succédant, cheb Zinou a ravi le public avec des airs staifis et chaouis entonnant Ya Salah, Lalla yb allik, Habitek, avant de céder la place au groupe Dey qui s'est produit pour la première fois à Djemila en fusionnant diwane, chaâbi et flamenco. Le groupe Imzad de Tamanrasset a pris le relais et a transporté le public, grâce à ses sonorités targuies enchanteresses, aux fins fonds du désert algérien avec Tisnanet, Imouhag. De l'avis de plusieurs familles qui ont assisté à la soirée, le programme de cette dernière était très riche et très variée, la «bonne organisation» du festival les encouragent à faire le déplacement à chaque fois que l'occasion se présente, ont-ils affirmé. A noter que le commissariat du Festival arabe de Djemila propose pour la soirée de clôture de cet événement culturel, dés 22 heures, au site romain Cuicul, les chebs Kader Japoni, Khaled Didi, Rochedi et Yacine. Ouvert vendredi dernier avec un show chorégraphique Azdif (terre noire en berbère, d'où provient le nom de Sétif) reflétant des pans de l'histoire, de l'art et de la culture des Hauts-Plateaux en présence du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, la 14ème édition du Festival arabe de Djemila a consacré l'art et les artistes algériens dans toutes leurs diversités. Un programme riche, dense et diversifié a été jusque-là proposé au public qui rallie chaque soir Djemila, depuis plusieurs régions limitrophes.