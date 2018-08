COLLOQUE SUR SYPHAX Une forte participation attendue à Aïn Témouchent

Une forte participation d'académiciens des universités du pays et de l'étranger est attendue au Colloque international sur Syphax, prévu à Aïn Témouchent le 22 septembre prochain, a-t-on appris lundi dernier du secrétaire général du Haut Commissariat à l'amazighité (HCA), Assad Si El Hachemi. Le colloque aura lieu du 22 au 24 septembre prochain, soit une journée de plus que prévu en raison de la forte participation enregistrée par le comité scientifique du HCA chargé d'évaluer et de sélectionner les oeuvres académiques pour cette manifestation internationale qui vise à mettre en exergue le royaume de Syphax et sa portée historique et civilisationnelle dans la région, a déclaré à l'APS M. Assad en marge d'une visite de terrain ayant pour but de préparer cette rencontre. Pas moins de 27 conférences sont au programme du colloque et seront animées par des archéologues et des historiens d'universités du pays et de l'étranger. Il est prévu la participation de conseillers de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, sciences et culture (Unesco), d'universitaires de France, Grèce, Soudan, Tunisie et d'Algérie, a indiqué le secrétaire général du HCA. Le programme prévoit également 16 tables rondes qui seront axées sur trois aspects pour donner l'occasion aux citoyens de la wilaya de Aïn Témouchent de prendre connaissance et de découvrir, grâce à des spécialistes du cinéma, la portée historique de la Numidie, à travers des techniques modernes de technologies dont la technique 3D, a souligné M. Assad. En outre, une exposition riche sera organisée en collaboration avec le Centre national d'archéologie et mettra en exergue, devant le public et les chercheurs, la période numide en Algérie avec tout ce qu'elle peut contenir comme objets et richesses. Les spécialistes mettront davantage la lumière, au cours de ce colloque, sur l'aspect historique du royaume de Syphax à travers un grand nombre de spécialistes, ainsi que sur la stratégie de Syphax à nouer des relations avec Rome et Carthage et les caractéristiques de la diplomatie de Syphax, a ajouté M. Assad. Le Haut Commissariat à l'amazighité accorde une grande importance à la promotion de la connaissance historique et la dimension nationale à travers cette série de colloques dont la rencontre sur Massinissa à El Khroub (Constantine) en 2014, sur Jugurtha en 2016 puis le colloque sur Syphax à Aïn Témouchent en septembre prochain. Le secrétaire général du HCA a rendu une visite aux enseignants de la langue amazighe qui sont en formation au centre national de formation des personnels de l'éducation de Aïn Temouchent où il a insisté sur l'intérêt accordé par l'Etat à la généralisation de l'enseignement de tamazight, soulignant que la couverture sera nationale lors de la prochaine rentrée scolaire en application d'un plan d'action avec le HCA, selon une déclaration de la ministre de l'Education nationale.