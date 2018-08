OUVERTURE DES INSCRIPTIONS Prix du jeune écrivain 2019

Les inscriptions pour le concours du 35ème Prix du jeune écrivain sont officiellement ouvertes depuis quelques jours. Vous pouvez dès à présent envoyer votre nouvelle.

Si vous avez entre 15 et 27 ans, que vous aimez écrire de la fiction en français, ce concours vous concerne. Le Prix international du jeune écrivain en langue Française offre chaque année l'opportunité aux participants de se faire lire et découvrir. Pour vous inscrire, vous devez remplir un formulaire sur le site du PJE. Vous devrez plus tard soumettre une nouvelle dont vous êtes l'auteur. La date limite de réception des nouvelles est fixée au 15 février 2019. Par la suite, le jury lira les textes soumis jusqu'au mois de septembre 2019. La délibération aura lieu à la fin du mois. Les nouvelles primées seront publiées en mars 2020. Si vous souhaitez vous inscrire, allez dès maintenant sur ce lien: Inscription PJE 2019. Précisez votre nationalité d'abord, puis continuez avec les démarches.