L'UGTA ET L'ONDA LANCENT UNE SÉRIE DE SPECTACLES À ALGER Freeklane et Hocine Lasnami en concert

Un concert de musique explorant le répertoire algérien a été animé jeudi soir à Alger par le groupe Freeklane et le chanteur Hocine Lasnami en lancement d'un nouveau programme de soirées musicales organisées à l'initiative de l'Union générale des travailleurs algériens (Ugta). Organisée à l'esplanade du siège de l'Ugta au centre-ville, ce concert ouvre un programme qui s'étale jusqu'au 30 août élaboré en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire et celui de la Culture à travers l'Office national des droits d'auteurs et droits voisins (Onda).

C'est devant un millier de spectateurs que le groupe ´´Freeklane´´, mené par son chanteur Chemseddine Abbabcha, a repris des titres de son dernier album ´´Nomade´´ sorti en 2017 ainsi que ces plus grands succès dont ´´Bent Essoltan´´, Lalla Mira´´, ou encore ´´Khouya El Madani´´. Les spectateurs ont également eu l'occasion de retrouver ou de découvrir la voix de Hocine Lasnami qui a enchanté, avec beaucoup de raffinement, son auditoire avec un répertoire hawzi, revisité par une orchestration contemporaine, et des titres comme ´´Ahlan Wa Sahlan´´, Ya Errayah´´ ou encore ´´Algérienne´´, un de ses derniers succès depuis son retour sur la scène artistique. La chanteuse andalouse Nawel Illoul et l'interprète de musique kabyle Boualem Chaker avaient également pris part à cette soirée. Rencontrés par l'APS, plusieurs spectateurs ont salué cette initiative qui ´´offre aux Algérois et aux visiteurs de la capitale un plus large choix d'activités nocturnes pour cette saison estivale´´.