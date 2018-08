SALON NATIONAL DE LA PHOTOGRAPHIE 40 participants au rendez-vous

La 4ème édition du Salon national de la photographie s'est ouverte samedi au Palais de la culture Moufdi Zakaria (Alger) avec la participation de plus de 40 participants issus des différentes wilayas du pays. Cette édition du Salon national de la photographie qui s'étalera jusqu'au 14 août courant, a été dédiée cette année au thème de l'enfance et «a pour ambition de permettre aux participants de partager leurs expériences et leur savoir-faire dans le domaine de la photographie», a indiqué, dans une déclaration à l'APS, le président de l'association Focus (organisatrice de cette édition), Djerroud. Un concours national sur le thème de l'enfance sera organisé à l'occasion de la tenue de ce salon en plus d'une exposition de photographies traitant de différents thèmes (thèmes libres), a-t-il affirmé, ajoutant que de Ouzellaguen à Béjaïa), seront organisés au profit des participants tout le long de la durée de cette édition «afin de leur permettre d'acquérir un savoir-faire dans le domaine de la photographie».»Les 40 participants, dont des professionnels et des amateurs, bénéficieront, à l'occasion, d'une formation et se verront attribuer des attestations de participation au salon lors de la clôture de cette édition qui aura lieu demain», a -t-il précisé. Une exposition de photos d'art et de création conçues par les participants passionnés par la photo a fait le bonheur des visiteurs qui sont venus nombreux au Palais de la culture, Moufdi Zakaria, pour découvrir ces photographies. Siham Salhi, une artiste photographe autodidacte de Constantine, qui pris part à ce salon, atteinte d'une maladie neuro-dégénérative l'empêchant de pratiquer son métier d'ingénieur en géologie minière, s'est donnée à fond dans le domaine de la photographie réalisant des photos d'art et de création qu'elle présentait à plusieurs reprises lors des différents salons nationaux dédiés à la photographie. «Je suis passionnée par cet art, auquel je me suis donnée à fond mais je constate que c'est un art marginalisé surtout du côté financier», a-t-elle déploré. La valorisation de l'art de la photographie se fera par la «création de salons de vente de photos d'art et de création au profit des artistes», a-t-elle encore estimé. Samir Ourlis, photographe amateur, a considéré, de son côté, que la tenue d'un salon national dédié à la photographie est une «aubaine» pour les artistes qu'ils soient professionnels ou amateurs, ajoutant que les formations prodiguées par des professionnels de la photographie lors de la tenue de ce salon vont permettre aux participants de s'améliorer dans ce domaine.