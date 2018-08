TÉBESSA Les belles soirées musicales de Tébessa

Une riche soirée musicale, initiée par l'Office national des droits d'auteur et droits voisins (Onda), a ravi jeudi soir le public à la salle de la Maison de la culture, Mohamed Chebouki, de la ville de Tébessa. Mohamed Polyphène, Triana d'Alger et Jil El-Ghiwane ont proposé au public pendant deux heures de temps un bouquet musical diversifié qui a créé une belle soirée artistique, qui s'inscrit dans le cadre de la caravane culturelle nationale placée sous le slogan «Vivons la joie à l'algérienne». La première partie de la soirée a été animée par le groupe Polyphène, son chanteur Mohamed et ses musiciens sont revenu sur des chansons des années 80 et 90, interprétant entre autres «Mouhal Omri Nensak», «Salou», «Ketba», «Manahki ma nechki», sous les applaudissements du public présent. Pour sa part, la troupe Triana d'Alger a présenté en deuxième partie des morceaux de flamenco. La troisième partie de la soirée, dédiée au gnawi, a été animée par la troupe «Jil El-Ghiwane», qui a interprété «Allah ya moulana» ainsi que d'autres chansons puisées du patrimoine algérien.