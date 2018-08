IDIR, TAKFARINAS, DIWANE BÉCHAR, BILEL SGHIR, CHEB HUSSEM... Myriade de stars à l'Esplanade de Riadh el Feth

Suite au franc succès rencontré par les caravanes estivales mises en place de juillet à août de l'année en cours, sous le haut patronage de Son Excellence le président de la République, l'Office national des droits d'auteur et droits Voisins annonce l'organisation des soirées Djazairama en guise de clôture de l'évènement «fêtons algérien». Organisé du 14 au 19 août, au niveau de l'Esplanade de Riadh el Feth, ce festival, dont l'accès est gratuit pour tous, est destiné à un large public et proposera de beaux moments musicaux, à partager en famille.

Cette année, se succéderont sur notre scène, parmi lesquels: Idir, Takfarinas, l'Algerino, Gaâda Diwane Béchar, Bilel Sghir, cheb Hussem, cheb Tarik, cheb Nasro, Djam, Mok Saib, Madjid Hadj Brahim, Meziane Amiche, Amine Chibane, Ali Amrane, cheba Kheira, Amel Zen, et plus encore! Freeklane, El Dey, Imzad... Venez en famille et soyez nombreux à nous rejoindre pour prolonger la fête estivale!