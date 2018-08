IL SE PRODUIRA DIMANCHE À 17 HEURES AU TRB DE BÉJAÏA Amour Abdenour renoue avec la scène

Amour Abdenour se produira dimanche en fin de journée au Théâtre régional Abderrahmane Bouguermouh de Béjaïa dans un gala artistique organisé par la direction de la culture de la wilaya de Béjaïa pour ces 50 années de carrière du chanteur et à l'occasion de la commémoration du double anniversaire du 20 août 1955 et 1956..«Amour Abdenour qui reste une grande figure de la chanson kabyle mérite tous les honneurs, c'est un hommage plus que mérité que la direction de la culture entend rendre à notre chanteur pour ses 50 années d'une très riche carrière au service de la chanson algérienne en général et kabyle en particulier» a indiqué, le directeur de la culture de Béjaïa, Reghal Aomar. Le public béjaoui découvrira en plus du riche répertoire de l'artiste à l'occasion de ce spectacle qui s'annonce explosif le dernier album sorti hier.