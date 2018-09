EXPÉRIENCE HISPANO-ALGÉRIENNE C'est parti pour la 3e résidence!

Par O. HIND -

L'art en partage

Pour postuler à la troisième résidence artistique entre Alger, Tunis et Barcelone il suffit d'écrire à residence2019@jiser.org sachant que la date limite est le 10 octobre 2018 à minuit.

L'institut Cervantes d'Alger a abrité mardi dernier à la salle des Actes une rencontre placée sous le signe «Echanges d'expériences sur les résidences hispano-algériennes.». Il s'agissait en fait de la présentation de l'appel à projet de la résidence internationale «TNS/BCN/ALG 2018/2019» qui réunit comme son nom l'indique chaque année trois artistes issus des trois villes Alger, Barcelone et Tunis. En effet, pour en parler, les deux initiateurs du projet qui en est à sa 3ème édition, l'Espagnol Xavier de Luca, de l'Association Jiser Réflexions Méditerranées, et l'Algérien Walid Aidoud, représentant de Box24, ont déroulé le programme de cette résidence qui s'étalera durant toute l'année sur trois actes, la possibilité aux jeunes artistes visuels des villes de Barcelone, Tunis et Alger de réaliser un séjour de production artistique de deux mois dans l'une de ces trois villes. Cet appel à projet concerne tous les artistes évoluant dans les arts visuels (photographie, installation, performance, peinture, etc.) sans limite d'âge. La date limite pour présenter les candidatures est le 10 octobre 2018 à minuit. Pour cette édition, les artistes choisis pourront s'installer durant deux mois en collaboration d'Hangar (Barcelone), ainsi que du Centre des arts vivants de Radès (Tunis), le Box24 (Alger) et ce, avec le soutien des ambassades d'Espagne en Tunisie et Algérie. Cet appel sélectionnera de nouveaux neuf jeunes artistes visuels résidant dans les villes de Barcelone, Tunis et Alger, pour réaliser un séjour conjoint de recherche et d'expérimentation plastique de deux mois à Barcelone (décembre 2018 - janvier 2019), Tunis (mai - juin 2019) et Alger (septembre - octobre 2019) où ils pourront développer des projets artistiques personnels dans une ambiance de travail en équipe et pourront ainsi s'enrichir des expériences des uns et des autres, l'essence même des résidences artistiques. Il est bon de savoir que ces trois résidences artistiques se solderont par une grande exposition à Alger des neuf artistes après celles des trois villes où les artistes présenteront leurs, oeuvres dans la ville où ils auront à travailler. Pas de thème imposé, seule la créativité prévaudra. Pour rappel, Jiser, qui signifie «pont» en arabe, est une association sans but lucratif basée à Barcelone, dont l'objectif est de promouvoir la création artistique et l'utilisation de l'art comme outil de transformation sociale dans l'espace euroméditerranéen, à travers la réalisation d'activités en commun qui favorisent l'échange et le rapprochement entre les différentes réalités artistiques et culturelles de la région.

Depuis plus d'une décennie, l'association a développé des initiatives liées à la coopération culturelle, artistique et scientifique en collaboration avec de nombreuses organisations et institutions du nord et du sud de la Méditerranée. Cette expérience avec l'Algérie s'est faite visible lors de la coordination de l'évènement multidisciplinaire Djart'14, qui a eu lieu à Alger en novembre 2014, et qui était le fruit de plus de deux ans de travail et de préparatifs entre Alger et la région méditerranéenne. Outre l'événement Artifariti dont il a la charge et dont la liste des artistes vient d'être dévoilée, le Box 24 pour sa part, qui était un simple endroit d'exposition est devenu au fil des années une véritable plaque tournante des artistes internationaux et le lieu de rendez-vous, de réflexion et d'échange en conseils de plein d'artistes, en gros une belle force de position artistique qui s'inscrit directement en ligne de mire avec les idéaux de Jiser.

Notons que vous trouverez toute l'information relative à cet appel à candidature sur le site web: www.jiser.org. Si vous avez des questions, vous pouvez même écrire à residence2019@jiser.org. Il est bon de savoir qu'outre des frais de 500 euros pour la production des perdiems d'une valeur de 400 euros seront remis à l'artiste qui se verra entièrement pris en charge transport, visa, hébergement...). Soulignant clairement que la mobilité et la visibilité des artistes dans la zone de la Méditerranée manquent cruellement, ce n'est pas une raison pour baisser les bras arguera Walid Aïdoud lors de cette conférence. «Il ne faut pas rester les bras croisés mais faire des choses, jeter un oeil sur les plates-formes et celle de Jiser car il y a énormément d'opportunités» et de rajouter: «Le plus important c'est la viabilité et le sérieux du projet. Il ne faut pas hésiter à envoyer sa candidature et postuler pour les résidences. C'est important de postuler. C'est une action en soi.» Ce qui ressort en tout cas de cette riche rencontre est le possible projet de mobilité artistique entre l'Espagne et l'Algérie. La présentation de Walid et de Xavier nous a invités ainsi à réfléchir sur les défis, les difficultés et les possibilités qui s'offrent aux jeunes artistes pour développer leur carrière professionnelle dans le domaine des arts visuels.